Grêmio Diego Souza é diagnosticado com Covid-19 e está em quarentena no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

De volta aos treinos desde a última segunda-feira (4), o Grêmio confirmou três casos de coronavírus. Entre os profissionais que testaram positivo para a doença está o atacante Diego Souza. Após ter o diagnóstico confirmado, o jogador não se reapresentou junto com o elenco em Porto Alegre por estar em período de isolamento no Rio de Janeiro. Além de Diego Souza, dois funcionários também testaram positivo para a Covid-19. Ambos se mostram sem sintomas, e foram encaminhamos para isolamento sob monitoramento do departamento médico do clube.

Ainda, de acordo com a nota oficial, divulgada nesta quinta-feira (07), todos os demais jogadores que realizaram os testes no centro de treinamento do Grêmio deram negativo para o novo coronavírus. Com isso, iniciaram os trabalhos físicos, sem contato, e cumprindo o protocolo de segurança do clube. “O Grêmio informa que todos jogadores que fizeram os testes no CT Presidente Luiz Carvalho deram negativo para COVID-19 e estão aptos a desenvolverem suas atividades normalmente. Dois funcionários testaram positivo, sem sintomas, e foram encaminhamos para isolamento sob monitoramento do departamento médico. Diego Souza permanece em quarentena no Rio de Janeiro até a próxima semana”, afirma o clube.

Além dos testes para Covid-19, os jogadores passaram por uma câmera térmica que mede a temperatura corporal e responderam a questionário elaborado pela CBF. O técnico Renato Gaúcho permanece no Rio de Janeiro por estar no grupo de risco da doença. O treinador, de 57 anos, realizou cirurgias cardíacas recentemente.

Também por meio de nota, o Grêmio comunicou o estado de saúde do chefe de segurança do Departamento de Futebol Luís Fernando Cardoso, conhecido como Fernandão. O profissional, sofreu um infarto agudo no miocárdio na última terça-feira (05). Através do comunicado, o clube ressalta: “encaminhado ao Instituto de Cardiologia, Fernandão teve o quadro diagnosticado e foi submetido a uma cirurgia de cateterismo, realizada na noite da última terça-feira. O chefe da segurança está em recuperação na CTI do hospital e apresenta evolução de quadro satisfatória. O Grêmio deseja uma pronta recuperação ao funcionário que há duas décadas se dedica ao Clube e à Seleção Brasileira.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio