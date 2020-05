Grêmio Jovem da base do Grêmio comemora renovação até 2023

18 de Maio de 2020

Rildo tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Próximo de ser alçado ao time principal comandado por Renato Portaluppi, o meia-atacante Rildo comemorou mais um passo pelo Grêmio, ao ter o vínculo estendido até 2023. Um dos destaques do time sub-20 e na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo, o jovem busca alçar novas metas no clube.

“Muito feliz com mais essa renovação. Agora o contrato com o Grêmio vai até 2023. A Copa São Paulo nos deu bastante vitrine, foi uma competição muito importante. Agora, estamos aproveitando o momento pra crescer no time de Transição, com o professor Thiago Gomes”, declarou Rildo em entrevista à Rádio Grenal.

Inspirado no pai, que acabou deixando o futebol cedo em virtude de uma lesão, o atleta de 20 anos destacou a assistência para o seu desenvolvimento nas categorias de base do clube: “A base do Grêmio é fora do normal e foi muito importante para mim. Nos dão todo o suporte para evoluir, tudo. Só tenho a agradecer ao Grêmio.”

Na concretização da renovação, a multa rescisória estipulada em contrato passou para 50 milhões de euros (R$ 315 milhões na cotação atual).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

