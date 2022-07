Rio Grande do Sul Primeira iluminação do Cristo Protetor de Encantado ocorre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Na ocasião, acontece uma celebração em homenagem a todos os filhos que perderam a vida em qualquer idade Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (07) ocorre a primeira iluminação do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. Na ocasião, acontece uma celebração em homenagem a todos os filhos que perderam a vida em qualquer idade.

A iluminação será no manto do Cristo na cor âmbar, ou laranja, representando o nascer do sol, a esperança que os pais precisam após a perda de um filho. Além disso, o mirante do coração estará iluminado com equipamento na cor vermelha com temporizador que irá simular um batimento cardíaco 12×8 que poderá ser visto à dez quilômetros de distância.

Esta ação fará parte das atividades da Terceira Semana Gaúcha do Luto Parental, data que consta no calendário oficial do Rio Grande do Sul.

