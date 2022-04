Ciência Primeira missão totalmente privada chega à Estação Espacial Internacional

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Missão se junta aos sete tripulantes da Estação Espacial Internacional, por um período de oito dias. (Foto: Nasa/Reprodução)

A primeira equipe totalmente privada de astronautas já lançada para a Estação Espacial Internacional (ISS) chegou com segurança à plataforma de pesquisa em órbita, neste sábado (9), para iniciar uma missão científica de uma semana, considerada um marco para os voos espaciais comerciais.

A chegada ocorreu cerca de 21 horas depois que a equipe de quatro homens que representa a empresa Axiom Space Inc, com sede em Houston, decolou na sexta-feira (8) do Centro Espacial Kennedy da NASA, pilotando um foguete Falcon 9 lançado pela SpaceX.

A cápsula Crew Dragon foi colocada em órbita pelo foguete ancorado na ISS por volta das 8h30, horário de Brasília, enquanto os veículos espaciais voavam cerca de 420 km acima do Oceano Atlântico.

A fase final de aproximação foi atrasada por uma falha técnica que interrompeu a reprodução de vídeo, usado para monitorar a chegada da cápsula. O problema forçou a Crew Dragon a pausar o percurso e manter sua posição a 20 metros da estação por cerca de 45 minutos, enquanto o controle da missão solucionava a questão.

A equipe da Axiom, que planeja passar oito dias em órbita, foi liderada pelo astronauta aposentado da NASA, nascido na Espanha, Michael Lopez-Alegria, 63, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da empresa.

Seu segundo em comando era Larry Connor, um empresário imobiliário e de tecnologia e aviador de acrobacias de Ohio, designado como piloto da missão. Connor tem aproximadamente 70 anos, mas a empresa não forneceu sua idade exata.

Completam a tripulação da Ax-1 o investidor-filantropo e ex-piloto de caça israelense Eytan Stibbe, 64, e o empresário e filantropo canadense Mark Pathy, 52, ambos servindo como especialistas em missões.

Stibbe se tornou o segundo israelense a voar para o espaço, depois de Ilan Ramon, que morreu com seis tripulantes da NASA no desastre do ônibus espacial Columbia em 2003.

Eles se juntarão aos sete tripulantes que atualmente ocupam a ISS, pagos pelo governo — três astronautas americanos, um alemão, da Agência Espacial Européia, e três cosmonautas russos.

Foco na ciência

Os recém-chegados levaram duas dúzias de experimentos científicos e biomédicos para realizar a bordo da ISS, incluindo pesquisas sobre saúde cerebral, células-tronco cardíacas, câncer e envelhecimento.

A missão, uma colaboração entre a Axiom, a empresa de foguetes SpaceX , de Elon Musk, e a NASA, foi apontada pelas três partes como um passo importante na expansão das atividades comerciais espaciais, conhecida por especialistas como a economia da órbita baixa da Terra.

Autoridades da NASA dizem que esse mercado ajudará a agência espacial dos EUA a concentrar uma maior parte dos seus recursos na exploração de grandes ciências, incluindo seu programa Artemis para enviar humanos de volta à Lua e, finalmente, a Marte.

Embora a estação espacial receba visitantes civis de tempos em tempos, a missão Ax-1 é a primeira equipe comercial de astronautas enviada à ISS com a pretensão de ser um laboratório de pesquisa em órbita.

A missão Axiom também é o sexto voo espacial humano da SpaceX em quase dois anos, após quatro missões de astronautas da NASA à estação espacial e o lançamento “Inspiration 4”, em setembro, que enviou uma tripulação totalmente civil para orbitar pela primeira vez. Esse voo não atracou na ISS.

Os executivos da Axiom dizem que seus empreendimentos e planos para construir uma estação espacial privada vão muito além dos serviços de turismo espacial voltados à milionários caçadores de emoções, oferecidos por empresas como Blue Origin e Virgin Galactic, de propriedade dos empresários bilionários Jeff Bezos e Richard Branson, respectivamente.

