Mundo Primeira morte por coronavírus fora da Ásia é confirmada na França

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Imagem do microscópio eletrônico de transmissão mostra o SARS-CoV-2 ou 2019-nCoV, o vírus que causa o COVID-19. Foto: NIAID-RML/Fotos Públicas Imagem do microscópio eletrônico de transmissão mostra o SARS-CoV-2 ou 2019-nCoV, o vírus que causa o COVID-19. (Foto: NIAID-RML/Fotos Públicas) Foto: NIAID-RML/Fotos Públicas

Um turista chinês de 80 anos morreu na França depois de contrair o Covid-19, o coronavírus. Este é o primeiro registro de uma morte pela doença fora da Ásia e o terceiro caso fora da China, de acordo com anúncio do Ministério da Saúde neste sábado (15). Conforme a ministra de Saúde da França, Agnès Buzyn, a vítima é da província de Hubei, o epicentro da epidemia.

O chinês chegou à França no dia 16 de janeiro. Nove dias depois, foi colocado em quarentena, com uma infecção pulmonar causada pelo coronavírus, e sua condição física se deteriorou rapidamente. Uma filha do homem de 80 anos também foi hospitalizada, mas a expectativa é que ela receba alta.

Até agora, as mortes fora da China aconteceram nas Filipinas e no Japão (uma cada).

Epidemia controlada

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que a epidemia de Covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, foi controlada no mundo.

Na terça-feira (13), o diretor-executivo do programa de emergências de saúde da OMS, Mike Ryan, afirmou que não há “aumentos dramáticos de transmissão fora da China”, além dos casos da embarcação Diamond Princess.

Números

1.381 mortos na China (incluindo um no território semiautônomo de Hong Kong)

3 mortes fora da China (uma na França, uma nas Filipinas, e outra no Japão)

63.932 casos confirmados na China

505 casos confirmados em outros 24 países

