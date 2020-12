Saúde Primeiras vacinas da Pfizer chegam ao Canadá; imunização pode começar nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Canadá e Estados Unidos devem se tornar os primeiros países ocidentais depois do Reino Unido a iniciar a imunização com a vacina recém-aprovada Foto: Reprodução Canadá e Estados Unidos devem se tornar os primeiros países ocidentais depois do Reino Unido a iniciar a imunização com a vacina recém-aprovada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As primeiras vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/ BioNTech chegaram ao Canadá na noite deste domingo (13), anunciou o primeiro-ministro Justin Trudeau, e alguns cidadãos devem receber doses já nesta segunda-feira (14). Canadá e Estados Unidos devem se tornar os primeiros países ocidentais depois do Reino Unido a iniciar a imunização com a vacina recém-aprovada.

“O primeiro lote de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech chegou ao Canadá”, disse Trudeau no Twitter na noite de domingo, postando a foto de um avião de carga aparentemente usado para transportar o imunizante.

As 30 mil doses iniciais irão para 14 locais em todo o Canadá. As pessoas mais vulneráveis, incluindo idosos em instituições de longa permanência e profissionais de saúde, serão os primeiros a receber aplicações.

As vacinas saíram da Bélgica, onde foram produzidas, na sexta-feira, e viajaram para a Alemanha e os Estados Unidos antes de serem divididas e enviadas para diferentes partes do Canadá.

“A intenção aqui é garantir que continuemos a ter suprimento regular de vacinas nas próximas semanas”, com 249 mil doses esperadas até o final do ano, disse Dany Fortin, responsável pela distribuição da vacina, ao Canadian Broadcasting Corp no início do dia. Embora seja “uma boa notícia” que a vacina tenha chegado, Trudeau disse: “nossa luta contra a Covid-19 não acabou.”

Prevendo uma rápida aceleração da propagação do novo coronavírus durante a segunda onda, as autoridades de saúde federais do Canadá pediram na sexta-feira que as províncias imponham mais restrições de circulação antes do feriado.

O país teve 460.743 casos confirmados de Covid-19, com 5.891 novas infecções notificadas no domingo. Na sexta-feira, as autoridades de saúde disseram que o Canadá pode ver 12.000 novos casos por dia em janeiro. 13.431 pessoas já morreram por conta da doença contagiosa no Canadá, incluindo 81 no sábado.

