Secretário do Ministério da Saúde diz que seria "irresponsável" especificar data de início da vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Em vídeo gravado na sexta-feira e divulgado neste domingo (13) pela pasta, Elcio Franco diz que definição de calendário depende de registro de imunizantes na Anvisa Foto: Reprodução Em vídeo gravado na sexta-feira e divulgado neste domingo (13) pela pasta, Elcio Franco diz que definição de calendário depende de registro de imunizantes na Anvisa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que seria “irresponsável” especificar a data de início da vacinação contra a Covid-19 sem o registro e aprovação de vacinas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A declaração do número 2 do Ministério da Saúde foi dada em vídeo gravado na última sexta-feira (11) e divulgado neste domingo (13), no canal da pasta no YouTube.

Neste domingo, o ministro Ricardo Lewandowski, relator de ações sobre plano de vacinação no STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o Ministério da Saúde informe, no prazo de 48 horas, as datas de início e término do plano nacional de vacinação contra a Covid-19.

Sobre a decisão magistrado, o MS informou que aguarda a notificação para responder à determinação no tempo solicitado. Na sexta-feira, o governo entregou ao Supremo o programa de imunização com previsão de 108 milhões de doses para grupos prioritários. O material não especifica uma data para início da aplicação de vacinas.

CoronaVac

No mesmo material, Franco também afirmou que o governo comprará doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pela chinesa SinoVac em parceria com o Instituto Butantan quando esta for registrada e aprovada pela Anvisa.

“A vacina anunciada pelo Butantan, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, ao ser registrada e aprovada pela Anvisa, confirmando suas condições de segurança e eficácia, será também adquirida e adicionada ao plano nacional de vacinação contra a Covid-19”, declarou.

Do plano de vacinação entregue ao STF, não consta acordo para aquisição da CoronaVac, mas o imunizante aparece na lista de 13 “vacinas candidatas”.

