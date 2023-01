Política Primeiras viagens oficiais de Lula serão para Argentina, Estados Unidos, Portugal e China

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Ida do presidente para o país vizinho está prevista para o dia 23 deste mês. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A Presidência da República informou nessa terça-feira (3) que o presidente Lula vai à Argentina no dia 23 deste mês. Será a primeira viagem oficial do presidente após assumir o mandato.

Em seguida, mas ainda sem data definida, Lula deverá visitar o presidente Joe Biden, nos Estados Unidos. Essa viagem deve ocorrer entre o fim de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro e depende de Lula e Biden encontrarem espaços em comum nas agendas.

Ainda para os primeiros meses do ano, a equipe de Lula prepara viagens oficiais para a China, maior parceiro comercial do Brasil, e para Portugal.

Nesta segunda (2), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, afirmou que Lula deve ir ao país em abril. Na ocasião, o presidente brasileiro deverá acompanhar a entrega do prêmio Camões para Chico Buarque.

Rebelo esteve em Brasília para a posse de Lula e depois teve uma reunião com o presidente.

A ida para a China também deve ficar para abril ou março.

Fórum Econômico Mundial

Lula não deverá ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O evento ocorre tradicionalmente todo mês de janeiro e reúne investidores, economistas e líderes mundiais.

A edição deste ano começa no dia 16.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão a Davos representando o presidente.

Encontros bilaterais

O presidente Lula se reuniu ao longo de segunda-feira (2) com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse no domingo (1º). As reuniões aconteceram a partir das 9h30 na sede do Ministério das Relações Exteriores, a poucos metros do Palácio do Planalto.

Segundo o Itamaraty, a posse de domingo contou com o maior número de delegações estrangeiras da história – superando até eventos como os Jogos Olímpicos no Rio, em 2016.

Veja a lista dos chefes de Estado (ou representantes de alto escalão) que Lula encontrou nessa segunda:

Rei Felipe VI da Espanha;

Presidente da Bolívia, Luis Arce;

Presidente da Argentina, Alberto Fernández;

Presidente do Equador, Guillermo Lasso;

Presidente do Chile, Gabriel Boric;

Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza;

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro;

Presidente de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento;

Vice-presidente da China, Wang Qishan;

Presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço;

Primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga;

Presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta;

Vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa;

Presidente do Conselho de Ministros do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda;

Presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues.

