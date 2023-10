Mundo Primeiro avião da Força Aérea Brasileira decola do aeroporto de Tel Aviv com brasileiros resgatados de Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 1,7 mil brasileiros que estão em Israel externaram interesse de repatriação Foto: Divulgação Cerca de 1,7 mil brasileiros que estão em Israel externaram interesse de repatriação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) para o resgate de brasileiros em Israel chegou a Tel Aviv às 9h41 desta terça-feira (10). A aeronave, modelo KC-30, com capacidade para transportar até 238 passageiros, decolou de volta para o Brasil cerca de 2h depois, às 12h (horário de Brasília) e está prevista para pousar no Brasil às 1h da quarta-feira (11).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1,7 mil brasileiros em Israel externaram o interesse em repatriação. Outras cinco aeronaves serão enviadas para resgatar os que continuam no país, enquanto o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua na Faixa de Gaza e no território israelense.

Israel autorizou o envio de dois aviões do Brasil para o resgate de cidadãos do País na segunda-feira, 9. A aeronave da FAB já estava em Roma quando a autorização foi concedida, depois de sair do Rio Grande do Norte no domingo.

O KC-30 é a maior aeronave da FAB e consegue voar uma distância de 14,5 mil quilômetros. De acordo com a FAB, outros dois aviões deste modelo serão utilizados na missão no Israel, além de dois KC-390 e dois VC-2.

Os candidatos à repatriação devem seguir critérios de prioridade. Em um primeiro momento, residentes no Brasil sem passagem aérea serão priorizados.

As decolagens de Tel-Aviv e de outras localidades do Oriente Médio com brasileiros resgatados devem ocorrer até esta quarta-feira. A ideia é que os cidadãos sejam levados até os aeroportos pela manhã, para evitar que se desloquem por terra durante a madrugada.

Brasileiros em Gaza

Um grupo de 25 brasileiros que estavam em Gaza e pediram ajuda para serem repatriados estão reunidos e devem seguir para o Egito, que faz fronteira com o enclave palestino, onde devem ser resgatados. O Brasil negocia com o Egito para que o grupo possa entrar no país, que atualmente impõe um bloqueio a Gaza.

A saída pelo Egito é a única alternativa para os brasileiros que estão no local, já que a Faixa de Gaza está bloqueada por Israel, tornando impossível eles serem resgatados pela FAB nos voos de Tel Aviv.

Até o momento, o conflito deixou dois brasileiros que estavam em uma festa rave próximo à Gaza mortos. Bruna Valeanu e Ranani Glazer, ambos com 24 anos, tiveram as mortes confirmadas pela família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/primeiro-aviao-da-forca-aerea-brasileira-decola-do-aeroporto-de-tel-aviv-com-brasileiros-resgatados-de-israel/

Primeiro avião da Força Aérea Brasileira decola do aeroporto de Tel Aviv com brasileiros resgatados de Israel

2023-10-10