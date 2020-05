Rio Grande do Sul Primeiro ciclo de entregas dos kits de alimentação escolar é concluído

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

A 15ª CRE, de Erechim, recebeu 2.340 cestas que serão entregues a 54 instituições de ensino de 30 municípios. Foto: Ascom Seduc A 15ª CRE, de Erechim, recebeu 2.340 cestas que serão entregues a 54 instituições de ensino de 30 municípios. (Foto: Ascom Seduc) Foto: Ascom Seduc

O primeiro ciclo de entregas dos kits de alimentação escolar foi concluído nesta segunda-feira (4), com a chegada das cestas básicas às CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) de Bento Gonçalves, Carazinho, Erechim, Passo Fundo e Vacaria. Estas regiões receberam 10,9 mil kits, totalizando 261,6 toneladas de alimentos. Ao longo de maio, mais entregas de mantimentos serão realizadas para as escolas.

A medida beneficia as famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, como medida de enfrentamento à Covid-19. Entre os itens distribuídos estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate e óleo vegetal.

Ao longo do primeiro ciclo de entrega dos kits de alimentação, foram contempladas todas as 30 CREs com 63 mil cestas básicas, somando 1,5 mil toneladas de produtos alimentares.

Entrega nas CREs

Na 16ª CRE, de Bento Gonçalves, o descarregamento das 1.540 cestas básicas ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes da cidade e contou com o apoio do 6º Batalhão de Comunicações do Exército, da Brigada Militar e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Serão atendidas 74 escolas de 25 municípios que abrangem a região.

Segundo o coordenador da CRE, Alexandre Misturini, a expectativa é que os kits sejam distribuídos para as famílias até a tarde de terça-feira (5). A regional foi a que recebeu o carregamento menos numeroso. “Esta é uma região um pouco mais próspera, por isso não temos tanta demanda. Mesmo assim, temos escolas que precisaram de 70, 50 e 40 cestas”, relata.

Na 39ª CRE, de Carazinho, o descarregamento ocorreu em um depósito na Avenida São Bento e contou com o apoio de uma empresa parceira, que cedeu uma paleteira, e com a força-tarefa da equipe da própria coordenadoria e de diretores que se apresentaram voluntariamente. Nesta primeira remessa, foram recebidas 2.340 cestas básicas, que serão distribuídas para 56 escolas.

A entrega começou às 13h30min e deve seguir ao longo de terça-feira. Foi estabelecido um cronograma para a vinda dos diretores, a fim de evitar aglomeração. A orientação da CRE é de que os mantimentos não sejam armazenados nas escolas, mas entregues às famílias o quanto antes. “As pessoas estão precisando muito dessas cestas. Quando terminamos de descarregar, já havia famílias me perguntando como poderiam fazer para retirá-las”, conta a coordenadora Lisete Jarré.

Na região da 15ª CRE, de Erechim, a logística de recebimento dos alimentos, dos descarregamentos dos caminhões e da entrega para as escolas conta com o apoio da Defesa Civil, da Força Voluntária do Alto Uruguai, da Brigada Militar, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, do departamento de trânsito municipal de Erechim, da Funai (Fundação Nacional do Índio), da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e de uma empresa parceira. Ao todo, serão 2.340 cestas entregues a 54 instituições de ensino de 30 municípios.

A principal demanda é por mantimentos para estudantes das escolas indígenas atendidas pela regional. “Essas parcerias foram muito importantes, porque sozinhos não conseguiríamos fazer nada. Essa parceria é o que nos toca, tendo a participação de todos, tudo se torna muito mais fácil”, pontua a coordenadora da 15ª CRE, Juliane Bonez.

A 7ª CRE, de Passo Fundo, está armazenando as 2.340 cestas na Universidade de Passo Fundo. Os diretores das escolas retirarão os mantimentos até quinta-feira (7). A 15ª CRE terá parceria com a Sesai, a Funai e a Vigilância Sanitária para fazer a entrega dos kits em 11 escolas indígenas, onde não é permitida a entrada de pessoas que não sejam de órgãos indígenas ou da área da saúde. A regional também conta com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Defesa Civil Estadual. No total, segundo a coordenadora Carine Weber, 32 escolas receberão os kits. “Esta não é uma região muito vulnerável, então quase metade vai para os indígenas”, destaca.

Entrega dos kits no RS

Até o final do mês de maio, serão distribuídas 185 mil cestas básicas contendo 24 quilos de gêneros alimentícios cada uma, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 22 milhões e mais de 4,5 mil toneladas de alimentos distribuídos para os pais e responsáveis pelos alunos. Os recursos são provenientes do governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões.

A distribuição dos itens respeita critérios técnicos estabelecidos pelo governo federal em ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro do Bolsa Família e que estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

