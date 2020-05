Cultura Doações para trabalhadores da cultura serão recebidas na Casa de Cultura Mario Quintana

4 de Maio de 2020

Casa de Cultura Mario Quintana, localizada na Rua dos Andradas, 736.

A partir da próxima quinta-feira (7), a Sedac (Secretaria da Cultura) passa a arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e fraldas de todos os tamanhos para serem doados a famílias de trabalhadores da cultura de todo o Estado, cadastrados em formulário on-line elaborado pela pasta.

Denominada “Ventos de solidariedade na Travessa dos Cataventos”, a campanha terá como ponto de coleta a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, em Porto Alegre) – o nome é uma referência à Travessa dos Cataventos, passeio que dá acesso à instituição.

A campanha segue até 21 de maio, e as doações podem ser feitas das 11h às 16h, inclusive aos finais de semana. Os donativos serão distribuídos às famílias com apoio da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Alguns kits contarão com livros doados pela BPE (Biblioteca Pública do Estado) e pelo IEL (Instituto Estadual do Livro).

O cadastramento foi realizado durante um mês, de 3 de abril até o último domingo (3). O mapeamento dos trabalhadores da cultura foi coordenado pela Assessoria Técnica da Sedac, com a participação do Sistema Estadual de Cultura, que compartilhou a lista com os 12 Colegiados Setoriais (Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Culturas Populares, Circo, Diversidade Linguística, Dança, Livro, Memória e Patrimônio, Museus, Música e Teatro).

A divulgação do formulário por meio dos colegiados foi decisiva para se chegar ao número de cadastrados em todo o Estado. Ao todo, 898 famílias de trabalhadores da cultura receberão os donativos. Destas, 343 só em Porto Alegre. Pelo menos 26 famílias que trabalham em circos de lonas itinerantes serão beneficiadas.

“É um período delicado e urgente. Estamos confiantes de que esta campanha vai tocar muitos corações, motivados por sentimentos de empatia e compaixão”, destaca a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

