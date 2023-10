Porto Alegre Primeiro dia da multivacinação tem cerca de 1.400 doses aplicadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Prefeito Sebastião Melo (C) participou da abertura da campanha na Esplanada da Restinga Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito Sebastião Melo (C) participou da abertura da campanha na Esplanada da Restinga. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O primeiro dia da multivacinação teve cerca de 1.400 doses aplicadas em Porto Alegre. A Esplanada da Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre, começou o dia com movimentação diferente. Neste sábado (14), o local foi palco, a partir das 10h, da abertura da campanha.

Brinquedos infláveis, cama elástica e a participação de personagens como Zé Gotinha e Azulito fizeram a alegria da gurizada que foi garantir a proteção da vacina. A Unidade Móvel de Saúde estava estacionada ao lado da estrutura montada pela prefeitura para receber o público.

O atendimento ocorreu ainda em outros sete serviços, das 10h às 19h. A parcial até as 18h indicava a aplicação de 1.396 doses e cadernetas vacinais avaliadas de crianças e adolescentes.

O prefeito Sebastião Melo esteve na Restinga e ressaltou que a campanha tem o papel fundamental de fazer uma busca ativa para esclarecer um número maior de famílias de que as vacinas estão disponíveis.

“Vacina não é só um ato apenas individual, mas também coletivo. A imunização tem salvado milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Na próxima semana, todos os nossos postos estarão abertos, do Lami ao Sarandi, do Sarandi ao Partenon, e do Partenon às Ilhas”, afirma o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, mostrou a carteira de vacinação confeccionada pelo município, que é o documento legal no qual devem constar todas as vacinas aplicadas.

“É importante levar esse documento no momento da aplicação das doses, para que o profissional de saúde possa atualizar a imunização de cada criança”, destacou. Ele agradeceu aos trabalhadores que atenderam a população neste sábado e lembrou que a campanha continua durante a semana, incluindo 16 unidades de saúde com atendimento até as 22 horas.

Além da Esplanada da Restinga, os sete outros serviços que atenderam o público das 10h às 19h foram US Bom Jesus, US Farrapos, CF 1º de Maio, CF Santa Marta, US São Carlos, US Rubem Berta e US Tristeza.

Roberta Abreu levou a filha de 1 ano e 4 meses, Sofia, para completar a caderneta de vacinas. Na Clínica da Família 1º de Maio, ela garantiu a imunização da pequena para a tríplice bacteriana. “A vacina previne e ajuda a cuidar nos nossos filhos”, disse.

A campanha de multivacinação começou neste sábado, 14, em todo o território nacional para incentivar que pais e responsáveis atualizem a carteira vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. No momento da aplicação, é importante apresentar a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não se vacinaram contra Covid-19 e gripe (Influenza) também poderão aproveitar para receber a imunização.

Dia D

O Dia D de Multivacinação será em 21 de outubro, quando todas as unidades estarão abertas para atender a população. Haverá passe livre nos ônibus da Capital para facilitar o deslocamento das famílias. A campanha de multivacinação prossegue até o dia 28, com serviços abertos normalmente de segunda a sexta-feira (veja aqui os endereços).

Sábado, 21 de outubro – Dia D de Multivacinação:

Todas as unidades de saúde estarão abertas.

Sábado, 28 de outubro:

CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 – Cefer 1)

US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)

