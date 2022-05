Esporte Primeiro dia da olimpíada mundial dos surdos, em Caxias do Sul, teve discurso da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

A Surdolimpíada reúne mais de 5 mil atletas de 77 países Foto: Freepik Neblina sobre aeroporto na Serra atrasou a chegada da esposa do presidente da República. (Foto: Arquivo/PR) Foto: Freepik

A primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, discursou em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) na noite deste domingo (1º), em meio à programação de abertura da 24ª Surdolimpíada, maior torneio mundial para atletas com deficiência auditiva. Madrinha do evento, ela chegou ao Ginásio do Sesi por volta das 20h, quase três horas após o previsto.

O atraso foi causado pelas condições climáticas (neblina excessiva) na região do Aeroporto Hugo Cantergiani, impedindo a aterrissagem do avião com a esposa do presidente da República. A comitiva precisou descer na Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre e seguir viagem terrestre).

No palanque da Surdolimpíada estavam autoridades como o prefeito caxiense Adiló Didomenico, o governador Ranolfo Vieira Júnior e o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Ao se manifestar para o público, Michelle utilizou a linguagem verbal e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), enaltecendo ações do governo do marido:

“Desde a posse presidencial [2019], o governo do presidente Jair Bolsonaro trabalha em prol dos surdos, a fim de garantir que a acessibilidade seja uma realidade no País. Temos avançado em políticas públicas voltadas à comunidade surda, inclusive no que se refere à educação”. Ela encerrou sua fala com um gracejo ao público:

“Eu tenho plena certeza de que todos estão sendo bem recebidos aqui em Caxias do Sul e espero que consigam saborear a maravilhosa culinária do Rio Grande do Sul, especialmente o churrasco. E que, ao final do evento, tenham vontade de voltar”.

Nos bastidores do governo federal, Michelle (que em março completou 40 anos, 27 a menos que Jair) tem sido considerada um trunfo para Bolsonaro ampliar terreno entre o eleitorado feminino. Essa estratégia tem resultado em aparições mais frequentes em eventos (com ou sem o marido), sobretudo quando a pauta se relaciona a indivíduos com necessidades especiais, assunto com o qual ela mantém forte ligação.

24ª Surdolimpíada

Iniciada neste domingo, a 24ª Surdolimpíada prossegue até 15 de maio, com mais de 5 mil atletas de 77 países. Trata-se da primeira edição do evento na América Latina, com disputas transmitidas pelo site Youtube.com.

Essa é a sétima participação do Brasil, que tem a sua maior delegação na história do torneio (no qual conquistou dez medalhas até hoje. São 199 atletas e 38 integrantes de comissão técnica, totalizando 237 competidores em 17 modalidades: futebol, vôlei, handebol, basquete, atletismo, badminton, natação, ciclismo, mountain bike, tiro esportivo, orientação, tênis de mesa, judô, karatê, tênis, vôlei de praia e taekwondo.

(Marcello Campos)

