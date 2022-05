Tecnologia WhatsApp libera chamadas em grupo com até 32 pessoas; veja como fazer

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A novidade chegou em uma atualização do aplicativo para iOS e Android. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp liberou um novo limite para chamadas de voz no aplicativo. Agora, os usuários podem fazer ligações em grupos com até 32 pessoas ao mesmo tempo.

A novidade chegou em uma atualização do aplicativo para iOS e Android. Até então, a capacidade máxima para chamadas de voz no aplicativo era de 8 participantes.

O WhatsApp também mudou o visual das chamadas para facilitar a conversa entre várias pessoas. O recurso está disponível a partir da versão 22.8.80 do iOS (para iPhone) e 2.22.8.79 no Android.

Antes, a empresa já tinha anunciado novidades para facilitar a troca de mensagens de voz no WhatsApp, como a opção de ouvir mensagens fora da janela das conversas e acelerar a velocidade e áudios.

Confira os passos para iniciar uma chamada com até 32 pessoas no aplicativo: Clique no botão “Chamadas” no canto inferior do aplicativo; No topo da tela, selecione o ícone do telefone, com um sinal de “+” (mais) ao lado; Escolha a opção “Nova chamada em grupo” e adicione os contatos; Selecione o ícone do telefone para iniciar a chamada.

Ainda é possível iniciar uma chamada de voz diretamente nos grupos. Nesse caso, basta clicar no ícone de telefone e selecionar as pessoas com quem deseja falar.

Um detalhe importante: somente é possível adicionar para um chat de voz números que já estão salvos na agenda de contatos.

Pacote de novidades

A novidade faz parte de um pacote de novidades que o popular aplicativo de mensagens revelou há algumas semanas. Em breve, os usuários do aplicativo vão poder reagir a uma conversa apenas com emojis, como já é possível fazer no Facebook, compartilhar arquivos de até 2GB. Vale destacar também que os administradores de grupos agora vão poder apagar mensagens de conversas.

Os recursos preparam o terreno para o WhatsApp Comunidades, uma ferramenta que vai permitir agregar vários grupos em um espaço compartilhado.

O WhatsApp Comunidades já está em testes para alguns usuários e deve começar a funcionar em todo o mundo ainda neste ano, mas, no Brasil, isso somente irá acontecer depois das eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia