Busca do Google deixa remover seu número de celular ou documentos vazados

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Agora, o buscador passou por uma mudança na sua política para incluir informações de contatos. (Foto: Reprodução)

O Google permite remover informações pessoais dos resultados de pesquisa há um bom tempo, mas isso não se aplicava a números de telefone. Agora, o buscador passou por uma mudança na sua política para incluir informações de contatos, como números de celular ou fixo, e-mail e endereço da sua residência.

Essa é uma decisão importante para apoiar quem teve os dados pessoais vazados em algum site, o que pode colocar em risco a segurança física da pessoa. A pesquisa também pode ser acionada para excluir credenciais de login em sites se elas aparecem na consulta.

Antes, a empresa entendia que apenas dados sensíveis relacionados a questões financeiras poderiam ser omitidos. Eram o caso de dados bancários, números de identidade, CPF ou do cartão de crédito. Agora, a novidade deve oferecer um alívio para esconder informações usadas por criminosos.

O Google analisará as solicitações para ter certeza que o pedido é honesto, além de não eliminar referências de registro público. Um político, por exemplo, não pode solicitar que o buscador remova resultados do seu escritório na Câmara dos Deputados – mas pode pedir a retirada de seu telefone celular particular.

Na luta contra crimes cibernéticos

A expansão segue na linha de outros esforços dos desenvolvedores para entregar mais segurança para o usuário. Desde o ano passado, qualquer usuário com menos de 18 anos pode solicitar a remoção de suas fotos nos resultados de imagens.

A empresa também decidiu mudar aspectos técnicos do algoritmo para evitar a exibição de resultados ofensivos ou inesperados. Com o uso do BERT, o mecanismo de busca entender quando a pessoa quer encontrar conteúdo explícito de quando ela apenas pesquisa por assuntos mais genéricos.

Embora a política expandida da Pesquisa do Google não impeça o uso indevido de dados pessoais, não há como negar que a dificuldade do acesso pode reduzir as incidências de golpes. Vale ressaltar, contudo, que qualquer exclusão ocorre apenas nos resultados do Google, sem influência no site onde o dado foi publicado ou em outros buscadores, como o Bing.

