Rio Grande do Sul Primeiro dia de missão do governo gaúcho em Nova York discute segurança pública e desenvolvimento urbano

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Eduardo Leite visitou o Centro de Controle e Operação Policial de Nova York, nos Estados Unidos. (Foto: Palácio Piratini)

No primeiro dia de missão governamental nos Estados Unidos, que teve início nesta segunda-feira (7), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o Centro de Controle e a Operação Geral da Polícia de Nova York para recolher informações sobre tecnologia e possíveis inovações na segurança pública.

Leite aproveitou a conversa para discutir os softwares de monitoramento que são utilizadas no município norte-americano para o enfrentamento da criminalidade. “O mais importante aqui foi poder entender que nós estamos num caminho correto no Rio Grande do Sul. A gente falou sobre as tecnologias que eles utilizam, as câmeras de segurança distribuídas na cidade, a forma de funcionamento da governança da Polícia aqui em Nova York”, pontuou o governador.

Além de segurança pública, o desenvolvimento urbano sustentável foi um dos temas de destaque do primeiro dia de missão. Nesta segunda-feira, Leite também se encontrou com especialistas em sustentabilidade da Universidade de Columbia. Entre eles, Jeffrey Sachs e Lisa Sachs. O encontro teve a presença dos secretários da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e da diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos.

Na terça-feira (8), a comitiva gaúcha irá se reunir com bancos norte-americanos e investidores internacionais.

