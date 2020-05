Porto Alegre O primeiro dia de vacinação de crianças e gestantes tem quase 6 mil imunizadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Meta da prefeitura é imunizar 81,3 mil crianças de seis meses a menores de seis anos. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A vacinação contra a gripe de crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes começou nesta segunda-feira (11), com movimento contínuo nos locais de atendimento disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre. Com a ampliação do público-alvo, podem ser vacinadas também puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência. Crianças devem ser vacinadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário vacinal. Já os outros públicos podem ir para uma unidade de saúde ou para as farmácias parceiras da prefeitura.

Conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) desta segunda-feira, foram vacinadas 4,8 mil crianças, 948 gestantes e 91 puérperas, sendo que a meta da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é imunizar 81,3 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas. As metas indicadas pelo Ministério da Saúde correspondem a 90% da estimativa populacional. Para evitar aglomerações, a prefeitura conta este ano com o apoio de 45 farmácias parceiras, além de mais de 100 unidades de saúde disponíveis até 5 de junho ao público-alvo que ainda não se vacinou.

O SIPNI mostra ainda que 67,7 mil pessoas com doenças crônicas não transmissíveis foram vacinadas contra a gripe desde 16 de abril, início da segunda fase da campanha, sendo que a meta na Capital é vacinar 173 mil pessoas. Estão incluídos aí pacientes com problemas respiratórios crônicos, cardiopatias, doenças renais, hepáticas, neurológicas, diabetes, hipertensão, obesidade, imunossupressão, transplantados e trissomias.

Para evitar aglomerações em função do novo coronavírus, a realização do Dia D foi cancelada pelo Ministério da Saúde. Professores e adultos de 55 a 59 anos poderão ser vacinados de 18 de maio a 5 de junho. A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também pode causar pandemias. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que a ocorrência de casos da influenza varia de leve a grave e pode levar ao óbito. A hospitalização e morte ocorrem principalmente entre os grupos de alto risco. Em todo o mundo, estima-se que estas epidemias anuais resultem em cerca de 3 a 5 milhões de casos de doença grave e de cerca de 290 mil a 650 mil mortes.

Vacinação em Porto Alegre até 11 de maio:

Idosos – 244.796

Trabalhadores de saúde – 90.191

Doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 67.737

Crianças – 4.854

Gestantes – 948

Puérperas – 91

Pessoas com deficiência – 726

Forças de segurança e salvamento – 22.759

Trabalhadores do transporte coletivo – 4.112

Caminhoneiros – 971

Portuários – 257

Povos indígenas – 549

População privada de liberdade – 4.136

Funcionários do sistema prisional – 1.115

Os números são parciais e sujeitos a revisão.

