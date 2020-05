Porto Alegre Sine Municipal atende mais de 200 pessoas na retomada do atendimento presencial

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Maioria dos usuários buscou encaminhamento do seguro desemprego nesta segunda. Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA Maioria dos usuários buscou encaminhamento do seguro desemprego nesta segunda. (Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA) Foto: Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA

O Sine Municipal atendeu 237 trabalhadores no primeiro dia de atendimento presencial para o seguro desemprego. Destes, 129 encaminharam o benefício, 97 buscaram vagas no mercado de trabalho, além de como utilizar o APP Sine Fácil, e 11 pediram orientações sobre o auxílio emergencial federal de R$ 600,00. No início da tarde, o sistema do Ministério da Economia caiu e 58 pessoas foram agendadas para atendimento nesta terça-feira (12).

“A demanda existe e os servidores do Sine Municipal estão aptos a receber da melhor forma possível os trabalhadores de Porto Alegre. Neste momento, nosso principal objetivo é encaminhar o Seguro Desemprego, mas todos que lá comparecerem serão atendidos”, explica o secretário adjunto de Desenvolvimento Social e Esporte, Rafael Piccoli.

Doação

Pela manhã, antes da abertura às 8h, o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, recebeu a doação de 15 máscaras protetoras faciais (face shield) do coordenador de Relações Institucionais da PUCRS, Solimar Amaro. O material, produzido pelo TecnoPUC, será utilizado por servidores do Sine.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre