Arrecadar roupas infantis e cobertores é a prioridade da campanha Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O primeiro drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho 2020 do governo do RS ocorreu neste sábado (13) em frente do Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Os cestos preparados para receber as doações logo começaram a se encher. Quando não havia mais espaço para novas sacolas de roupas e calçados, as peças eram levadas para o caminhão da Defesa Civil.

Neste ano, a campanha tem o tema “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade”. Roupas infantis e cobertores são a prioridade. Depois do recolhimento, os itens são levados para Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo do Estado, para triagem e distribuição.

No local (av. Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre), ocorre o drive-thru fixo da Campanha do Agasalho, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. As doações são entregues sem a necessidade de descer do carro.

Da mesma forma que na ação deste sábado, a equipe da Defesa Civil adota todos os protocolos para evitar a disseminação do coronavírus, com o uso de máscaras, luvas e álcool em gel.

