Tecnologia Primeiro grelhador com inteligência artificial do mundo assa bifes em apenas 90 segundos; preço surpreende

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Máquina consegue assar bifes de carne bovina, frango, peixe e até mesmo pizzas. (Foto: Reprodução)

O primeiro grelhador do mundo alimentado por inteligência artificial (IA), criado pelo engenheiro Suraj Sudera, fundador da empresa Seergrills, em Birmingham, na Inglaterra, promete cozinhar um bife em apenas 90 segundos. Para adquiri-lo, no entanto, é preciso desembolsar cerca de 18 mil reais.

Chamado de Perfecta, o aparelho assa a carne encaixada verticalmente entre grelhas ultra aquecidas, algo como um pedaço de pão numa torradeira. A rapidez é explicada pelos raios infravermelhos, que elevam a temperatura interna a até 900° C. Com isso, conseguem preparar o bife até 10 vezes mais rápido em comparação com um fogão a gás.

Além disso, o vapor de água e os gases presentes no processo de cozimento fluem por um escapamento na parte superior. Já a gordura escorre para uma bandeja coletora removível presente na parte inferior. Ao inserir a carne, o corte, o ponto (mal passado a bem passado) e o nível de selagem podem ser selecionados nos botões da tela sensível ao toque.

O software, chamado NeuralFire, coleta dados sobre o bife através dos sensores presentes na máquina e nas preferências escolhidas pelo usuário.

“Havíamos percebido que muitas vezes há dificuldade e inconsistência no cozimento dos alimentos (em grelhadores comuns), geralmente eles ficam cozidos demais e secos, demorando muito”, afirma Suraj Sudera.

Segundo informações divulgadas pela empresa, o aparelho otimiza ainda as condições para que ocorra no bife a reação de Maillard, uma reação química entre proteínas e açúcares que promove o escurecimento e o sabor característicos do alimento.

Mas, para além da carne vermelha, o Perfecta também consegue assar frangos e peixes, todos com tempos diferentes. Se retirada a grelha vertical principal, é possível ainda preparar uma pizza, como informa o anúncio divulgando o produto.

O grelhador ainda está em pré-venda nos Estados Unidos. Segundo Suraj, o início da comercialização no Reino Unido está programado para 2024.

