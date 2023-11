Geral Primeiro grupo de estrangeiros cruza a fronteira entre Gaza e Egito; brasileiros ainda não foram liberados

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Trata-se da primeira vez que uma passagem é aberta no território, onde vivem quase 2,4 milhões de pessoas, desde o início da guerra. (Foto: Reprodução)

Estrangeiros começaram a deixar a Faixa de Gaza nesta quarta-feira (1º) pela primeira vez, desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. Eles foram autorizados a sair do território após um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e o Hamas

As saídas acontecem pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, única por terra em Gaza que não leva a Israel e que ficou fechada durante todo o conflito.

De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, nenhum brasileiro foi colocado nesta primeira lista, que conta com cerca 500 nomes. No entanto, ele disse trabalhar para que os brasileiros sejam incluídos nos próximos grupos.

Um total de 76 feridos passaram de ambulância pela porta de Rafah, no sul do território, assim como 335 pessoas com passaportes estrangeiros, informou um funcionário egípcio.

As pessoas já liberadas para deixar o território palestino tiveram os nomes divulgados pela autoridade local de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas.

Não havia informações sobre por quanto tempo a passagem ficaria aberta, tampouco se todos os estrangeiros autorizados iriam atravessar o corredor em um único comboio nessa quarta.

Nesta primeira relação, foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza nacionais da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. Além disso, a lista também inclui nomes de integrantes da Cruz Vermelha e de algumas ONGs, segundo Candeas.

“O número de estrangeiros é grande nessa região e o governo continua a insistir para que os brasileiros saiam o quanto antes. A informação que nos foi passada é que hoje não está prevista a saída de brasileiros da Faixa de Gaza”, diz o comunicado oficial do Itamaraty.

Fora da lista de nacionalidades liberadas para deixar Gaza, brasileiros dentro do território passaram a demonstrar preocupação e revolta com o Governo.

“Eu acredito que o governo federal não está fazendo o esforço pra retirar os brasileiros daqui”, disse Hasan Habbee, um dos brasileiros na Faixa de Gaza.

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, afirmou estar ciente do desespero das famílias e disse estar trabalhando pela liberação, já que, segundo ele, haverá outras listas.

A Embaixada do Brasil na Palestina monitora a situação de 34 pessoas que pediram auxílio para deixar a Faixa de Gaza. O grupo é composto por 24 brasileiros e 10 palestinos que estão em processo ou darão início à imigração ao Brasil.

O governo brasileiro está articulando com autoridades do Egito e de Israel a saída deste grupo. Um avião da Força Aérea Brasileira, que já está em território egípcio, deve ser usado para a viagem de volta ao Brasil. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

