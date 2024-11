Mundo Primeiro-ministro britânico elogia Aliança contra a Fome, mas diz que o maior passo viria da resolução de conflitos mundiais

Keir Starmer afirmou que a última década foi perdida na luta contra a pobreza por causa da pandemia e das mudanças climáticas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em seu discurso na primeira plenária dos chefes de Estado na cúpula do G20, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, elogiou o comprometimento do Brasil com os trabalhadores e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mas disse que “o maior passo na luta contra a fome hoje viria da resolução de conflitos”.

“Sou um grande admirador do Brasil. Não é só o futebol, é também sua cultura e seu comprometimento com os trabalhadores. Mais do que apenas o direito deles de serem livres da exploração… Mas o direito deles de serem elevados, de aproveitar maiores oportunidades e de aproveitar a vida”, afirmou ele, líder dos trabalhistas britânicos.

Starmer afirmou que a última década foi perdida na luta contra a pobreza por causa da pandemia, das mudanças climáticas e dos níveis crescentes de conflito: “Isso não pode continuar.”

O premiê britânico destacou que a fome é causada pelo homem que o maior passo na luta contra a fome hoje viria da resolução de conflitos. Ele pediu cessar-fogo imediato em Gaza para liberação dos reféns, defendeu aumento “maciço” da quantidade de ajuda aos civis de lá e condenou a guerra ilegal da Rússia na Ucrânia.

“Pedimos novamente um cessar-fogo imediato em Gaza. Para que os reféns sejam libertados. Estamos profundamente preocupados com a situação dos civis palestinos, enfrentando fome e inanição catastróficas, particularmente no norte de Gaza. Ao se defender, Israel deve agir em conformidade com o direito internacional humanitário”, afirmou.

O premiê britânico destacou os mil dias da invasão da Ucrânia, um Estado pacífico e soberano. “Eles [a Rússia] infligiram danos ao mundo todo, incluindo à segurança alimentar e energética. Então, pedimos, novamente, uma paz justa e duradoura, consistente com a Carta da ONU”, afirmou.

China

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nessa segund que os dois países têm um vasto espaço para cooperação, disse a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Xi e Starmer se reuniram no Rio de Janeiro em meio à reunião de cúpula do G20, de acordo com a Xinhua.

O encontro é o primeiro entre um premiê britânico e Xi desde 2018.

Enquanto estiver no Rio, Xi deve encontrar-se com vários líderes mundiais em um momento em que os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, assim como a expectativa para o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, tornou a busca por consensos no G20 mais difícil do que antes.

