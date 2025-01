Mundo Primeiro-ministro de Israel afirma a Donald Trump que “dias mais belos” de sua aliança estão por vir

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Seu primeiro mandato como presidente foi repleto de momentos inovadores", afirmou o primeiro-ministro de Israel (D) Foto: Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel "Seu primeiro mandato como presidente foi repleto de momentos inovadores", afirmou o primeiro-ministro de Israel (Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel) Foto: Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu parabenizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua segunda posse, nesta segunda-feira (20) dizendo em uma declaração em vídeo que “os melhores dias de nossa aliança ainda estão por vir”.

“Seu primeiro mandato como presidente foi repleto de momentos inovadores”, disse Netanyahu, listando algumas das principais medidas que Trump tomou durante sua primeira passagem pela Presidência, incluindo a assinatura dos Acordos de Abraham, que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

“Você se retirou do perigoso acordo nuclear com o Irã, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, mudou a embaixada americana para Jerusalém e reconheceu a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã”, disse ele.

“Estou confiante de que completaremos a derrota do eixo terrorista do Irã e inauguraremos uma nova era de paz e prosperidade para nossa região”, disse. Netanyahu também agradeceu a Trump por sua assistência na intermediação do cessar-fogo de Israel e do acordo de reféns com o Hamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-de-israel-afirma-a-donald-trump-que-dias-mais-belos-de-sua-alianca-estao-por-vir/

Primeiro-ministro de Israel afirma a Donald Trump que “dias mais belos” de sua aliança estão por vir

2025-01-20