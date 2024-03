Mundo Primeiro-ministro de Israel indica que vai iniciar ofensiva em Rafah

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

A localidade recebeu milhares de civis que foram deslocados do norte e do centro da Faixa de Gaza. Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou no domingo (10), que Israel deve realizar uma invasão na cidade de Rafah, no sul do enclave palestino.

A localidade recebeu milhares de civis que foram deslocados do norte e do centro da Faixa de Gaza por conta da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia dito que uma ofensiva israelense na cidade seria “uma linha vermelha” para Israel.

Netanyahu também rechaçou as declarações de Biden de que a abordagem dele estaria prejudicando mais os israelenses do que ajudando. “Se ele quer dizer com isso que estou implementando políticas contrárias à maioria, contra o desejo da maioria dos israelenses, e que isso prejudica os interesses de Israel, então ele está errado em ambos os aspectos”, declarou Netanyahu.

Biden e outras autoridades ocidentais já expressaram descontentamento com uma possível operação militar israelense em Rafah. O Egito, que faz fronteira com Gaza pela cidade de Rafah, afirmou que o acordo de paz com Israel pode ficar comprometido se Tel-Aviv realizar uma invasão na cidade palestina.

O primeiro-ministro israelense afirmou que a sua “linha vermelha” é garantir que o Hamas não consiga mais atacar o território israelense. No dia 7 de outubro, terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240, no maior ataque terrorista da história de Israel e o maior contra judeus desde o Holocausto.

Após o ataque, às Forças de Defesa de Israel (FDI) iniciaram uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza, com bombardeios aéreos e invasão terrestre, deixando mais de 30 mil mortos, segundo dados do ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas.

