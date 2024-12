Mundo Primeiro-ministro francês inicia mandato com impopularidade recorde

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

François Bayrou (foto) foi nomeado pelo presidente Macron após um longo processo de consultas para encontrar o sucessor de Michel Barnier Foto: Reprodução/Redes Sociais François Bayrou (foto) foi nomeado pelo presidente Macron após um longo processo de consultas para encontrar o sucessor de Michel Barnier. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O novo primeiro-ministro francês, François Bayrou, inicia o mandato com um índice de impopularidade expressivo, segundo uma pesquisa publicada neste domingo, que revela que 66% dos entrevistados estão descontentes com sua nomeação.

Apenas 34% dos entrevistados na pesquisa Ifop-JDD, publicada no Journal du Dimanche, afirmaram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a nomeação do centrista como premiê, anunciada pelo presidente Emmanuel Macron em 13 de dezembro.

O instituto, que faz este tipo de pesquisa há várias décadas, afirmou que nunca havia sido registrado um índice de impopularidade tão elevado para um primeiro-ministro que acaba de assumir o cargo.

Bayrou foi nomeado pelo presidente Macron após um longo processo de consultas para encontrar o sucessor de Michel Barnier, cujo governo minoritário foi derrubado pelos deputados após três meses no cargo.

O centrista é o quarto chefe de Governo de Macron este ano e deve formar seu governo nos próximos dias para apresentar um orçamento, que precisa ser aprovado em uma Assembleia Nacional profundamente dividida.

O índice de entrevistados insatisfeitos com sua nomeação supera amplamente as designações de seus antecessores: Michel Barnier (55%), Gabriel Attal (46%) e Élisabeth Borne (43%).

A pesquisa, que ouviu 2.004 pessoas, indica uma leve melhoria na avaliação do presidente. O índice de pessoas satisfeitas com o governo Macron subiu 2% na comparação com mês anterior e chegou a 24%, mas a taxa de insatisfeitos permanece muito superior, com 76%.

O diretor do instituto Ifop, Frédéric Dabi, atribui o pequeno avanço da avaliação de Macron à reabertura da catedral de Notre-Dame em Paris, onde o presidente francês conseguiu reunir o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Emmanuel Macron ganha um pouco de fôlego na distinção da função presidencial que ele ocupa em comparação com o restante dos políticos”, disse Dabi ao Journal du Dimanche.

