Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Com aumento de 2,3% nos indicadores, setor mantém otimismo para o final do ano

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) registrou crescimento de 2,3% nas vendas e no fluxo de visitantes no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

Além do avanço nas vendas e no fluxo, o setor alcançou no período uma taxa de ocupação de 94,7%, superior aos 94,2% registrados no mesmo trimestre de 2023, e observou redução na inadimplência, de 4% para 3%, refletindo a solidez financeira dos empreendimentos e a confiança renovada do mercado.

“Os resultados do terceiro trimestre refletem a resiliência e o papel estratégico dos shopping centers na economia brasileira”, diz Glauco Humai, presidente da Abrasce. Ainda segundo Humai, o crescimento de 2,3% nas vendas e no fluxo de visitantes, somado à redução da inadimplência e ao aumento da taxa de ocupação, mostram que o setor segue avançando com consistência.

“Fatores como o aumento da massa de renda e a geração de empregos têm impulsionado a confiança do consumidor e contribuído para esse desempenho positivo”, afirma o presidente.

Em termos de resultados regionais, o Sul do Brasil se destacou com um aumento de 3,1% nas vendas, enquanto o Nordeste liderou o crescimento no fluxo de visitantes, também com um avanço de 3,1%. O Sudeste registrou a melhor taxa de ocupação, atingindo 95,9%, e o Centro-Oeste teve a maior redução na inadimplência, com índice de 2,3%.

