Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltando a se isolar depois que seu ministro da Saúde foi diagnosticado com coronavírus, informou nesta quinta-feira (2) o escritório do premier. O líder do governo de Israel, de 70 anos, acabava de deixar um primeiro isolamento feito depois que uma assessora parlamentar foi diagnosticada com Covid-19.

