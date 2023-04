Brasil Primeiro pedágio sem cancelas do País começou na rodovia Rio-Santos

A tarifa será cobrada de forma automática quando o veículo passar por um dos três pontos da rodovia. (Foto: Divulgação)

Os motoristas que passarem pela Rio-Santos (BR-101) agora terão que pagar pedágio. E o pagamento não será feito nas tradicionais cabines com cancelas. Com a inauguração do primeiro pedágio 100% eletrônico do País, a tarifa será cobrada de forma automática quando o veículo passar por um dos três pontos da rodovia onde foram instaladas as novas estruturas: Paraty, Mangaratiba e Itaguaí.

O sistema, chamado de free flow, funciona por meio da identificação da placa do veículo ou das etiquetas eletrônicas (TAGs) instaladas nos carros. Ao passar pelas estruturas instaladas nos km 414, 447 e 538, a cobrança é feita de forma automática.

A tarifa de R$ 4,10 será praticada das 6h de segunda-feira às 18h de sexta-feira. Nos fins de semana e feriados nacionais, o valor será de R$ 6,80, conforme prevê o contrato de concessão entre a CCR RioSP e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No caso dos veículos comerciais, a cobrança é multiplicada pelo número de eixos. Motos, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático são isentos da tarifa.

O não pagamento da tarifa em até 15 dias corridos, após a passagem pelo pórtico, está sujeito a multa no valor de R$ 195,23 e ganho de cinco pontos na carteira (Artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro), além de multa e encargos moratórios pelo atraso.

Pagamento

O pagamento ocorre de duas formas: por meio da leitura de uma etiqueta eletrônica (TAG) ou pela leitura da placa do veículo.

Nos carros que possuem TAG, a passagem é debitada direto na fatura da operadora – ConectCar, Taggy, Sem Parar, MoveMais e Veloe. A concessionária oferece um desconto progressivo de 5% a 73% para quem utilizar as etiquetas instaladas no para-brisa, de acordo com o número de vezes que o motorista passar pelos pórticos.

Já nos veículos que não tiverem TAG, o sistema fará a leitura das placas e o valor da passagem estará disponível para pagamento em até 48 horas. A tarifa deverá ser paga em até 15 dias por meio de cartão de crédito ou Pix nos canais disponibilizados pela concessionária:

WhatsApp (11) 2795-2238. No menu principal de atendimento, digite a opção 4 para realizar o pagamento da tarifa do free flow

App – CCR RioSP (IOS ou Android). Após baixar o App, clique no banner do free flow e siga os passos para realizar o pagamento

Site – freeflow.ccrriosp.com.br

A empresa também vai manter quatro bases para pagamento de forma presencial. Nos locais, que funcionarão de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, as tarifas poderão ser pagas com dinheiro e cartão de débito.

A CCR RioSP ainda ressalta que, em breve, o débito também poderá ser pago em locais credenciados.

