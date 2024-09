Dicas de O Sul Primeiro Seminário Internacional de Transversalidade e Consumo Consciente ocorre no dia 9 de setembro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento ocorrerá no dia 9 de setembro no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo abordar a temática e relevância das relações do consumidor diante de aspectos como nova e atual complexidade e transversalidade social, cultural e econômica, ocorrerá em Porto Alegre, no dia 9 de setembro, o I Seminário Internacional de Transversalidade e Consumo Consciente, das 13h às 18h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS (Praça Mal. Deodoro, 101, Centro Histórico).

O evento é uma promoção do Fórum Latino-americano do Consumidor, com apoio da Assembleia Legislativa do RS, Defensoria Pública do RS, Procon RS e Prefeitura de Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.forumdefesadoconsumidor.com/seminario-internacional.

O encontro promoverá, também, a reflexão sobre o consumo consciente como fator estruturante do desenvolvimento sustentável, bem como a inserção destes temas nas estratégias do consumidor visando uma governança envolvendo transparência, equidade e responsabilidade nas suas relações de consumo.

Segundo o Vice-presidente de Marketing e Comunicação do Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor, Gil Kurtz, “a realização do seminário é a materialização de um dos pilares que norteiam as ações práticas do Fórum: conscientização de que os padrões de consumo não são mais determinados por classe social e sim por conexões e afinidades pessoais”, disse.

Para Kurtz, é uma mistura de influências, que se denomina consumo transversal. “Até alguns anos atrás era um procedimento padrão da maioria das empresas segmentar seus públicos-alvo por gerações. A tecnologia desconstitui esse padrão. Hoje a segmentação é por públicos que tem hábitos e estilos de vida idênticos. Debater e dar reverberação social dessa realidade incontestável é o principal objetivo do evento”, aponta

Sobre a importância da realização do Seminário, o Dr. Cláudio Bonatto, Procurador de Justiça do MPE/RS e que abordará o tema “A proteção do consumidor como direito fundamental”, ressalta que “a promoção da defesa do consumidor no sistema jurídico brasileiro tem sua gênese na Constituição Federal. A moderna doutrina constitucional assevera, com muita propriedade, que os direitos e garantias fundamentais constituem a base axiológica e lógica sobre a qual se funda todo o ordenamento jurídico”, disse.

Os temas abordados serão os seguintes:

– Sustentabilidade como escopo das políticas europeias, com o Dr Mário Frota. Professor das Faculdades de Direito da Universidades de Lisboa, Granada, Coimbra e Porto; Fundador e Diretor da Revista Portuguesa de Direito do Consumo; Fundador do Instituto Luso-Brasileiro do Direito do Consumo; e Membro da Academia de Letras Jurídicas de São Paulo.

Debatedor Dr. Rogério Silva. Doutor em Direito pela Unisc, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo – Ex-vice-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Assuntos Comunitários.

– Proteção do Consumidor como Direito e Garantia Fundamental, com o Dr. Claudio Bonatto. É formado em Direito pela UFRGS; Procurador de Justiça do MPE – RS; Professor de Direito do Consumidor pela UNISINOS, IDC, Escola Superior de Magistratura do RGS; Autor de das obras “Questões Controvertidas no CDC e Cláusulas Abusivas nas relações Contratuais de Consumo”; Membro do Conselho Consultivo da Associação de Procuradores e Promotores de Justiça; Diiretor-Presidente da Fundação de Assistência à Saúde da Associação do MPE.

– Produtos Culturais e Consumo, com Nelson Coelho de Castro, cantor e compositor musical.

– Superendividamento e Atualização do CDC, com a Dra Cláudia Lima Marques. É diretora do BrasilCon e da Revista de Direito do Consumidor, doutrinadora em Direito do Consumidor; Doutora e PHD em Direito pela Universidade Heidelberg (Alemanha); Presidente Mundial da Associação Internacional de Consumo (IACL); e Relatora Geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para atualização do CDC.

O Vice-presidente de Marketing e Comunicação do Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor, Gil Kurtz, está à disposição para entrevistas. Solicitações via assessoria de imprensa.

Serviço

Assunto: I Seminário Internacional de Transversalidade e Consumo Consciente

Quando: 9 de setembro de 2024

Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS (Praça Mal. Deodoro, 101, Centro Histórico).

Horário: das 13h às 18h.

Inscrições gratuitas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/primeiro-seminario-internacional-de-transversalidade-e-consumo-consciente-ocorre-no-dia-9-de-setembro-em-porto-alegre/

Primeiro Seminário Internacional de Transversalidade e Consumo Consciente ocorre no dia 9 de setembro, em Porto Alegre

2024-09-04