Política Ministro do Supremo Flávio Dino prorroga prazo para a Controladoria-Geral da União apresentar relatório sobre emendas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro do STF quer mais transparência ao chamado "orçamento secreto" Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino prorrogou por 72 horas o prazo para que a CGU (Controladoria-Geral da União) apresente o resultado de uma análise técnica sobre as emendas parlamentares RP8 e RP9, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto”. A prorrogação do prazo foi pedida pelo Poder Executivo.

A CGU analisa dados sobre os dez municípios que receberam o maior volume de emendas parlamentares por habitante no período entre 2020 e 2023 e deve responder às seguintes questões: qual foi a tramitação dessas emendas nos executivos federal e municipal? Em que estágio se encontram as obras ou ações para as quais os recursos das emendas foram destinados? E, por último, quais os procedimentos ou regras de rastreabilidade, comparabilidade e publicidade foram usados em cada um dos municípios beneficiados?

Após a CGU entregar o relatório, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o PSOL, autor da ação, terão um prazo de 10 dias para se manifestar.

No dia 1° de agosto, Dino determinou que as emendas devem seguir critérios de rastreabilidade e mandou a CGU auditar os repasses realizados por parlamentares. A decisão foi tomada após o ministro concluir que o Congresso não estava cumprindo a decisão da Corte que determinou transparência na liberação desses tipos de emendas.

No dia 14 de agosto, o magistrado suspendeu a execução das emendas impositivas ao Orçamento. O ministro entendeu que a execução das emendas pode continuar nos casos de obras em andamento e calamidade pública. A liberação dos recursos está condicionada ao atendimento de requisitos de transparência e rastreabilidade dos recursos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-flavio-dino-prorroga-prazo-para-a-controladoria-geral-da-republica-apresentar-relatorio-sobre-emendas/

Ministro do Supremo Flávio Dino prorroga prazo para a Controladoria-Geral da União apresentar relatório sobre emendas

2024-09-04