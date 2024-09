Política “Ações das escolas com nota 10 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica devem ser replicadas”, diz Lula

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Todas as instituições com nota máxima são da Região Nordeste Foto: Ricardo Stuckert/PR

Alunos, professores e diretores das 21 escolas que tiraram nota 10 no último ciclo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foram recebidos nesta quarta-feira (04) no Palácio do Planalto.

O indicador avalia o desempenho das escolas e redes de ensino no Brasil. Ele combina os resultados dos estudantes nas avaliações de leitura e matemática (Saeb) com as taxas de aprovação, garantindo que qualidade e fluxo escolar andem lado a lado.

“O governo federal tem preocupação desde a creche até a universidade, em todos os momentos da educação de nossos estudantes. Temos a tarefa de colocar em prática as ações das escolas com nota 10 no IDEB, para replicá-las em todas as outras. Nenhum país se desenvolveu sem investir na educação”, destacou o presidente Lula

“Para aprender, uma criança precisa de algumas coisas na vida dela. Eu sempre me pergunto se a escola está fazendo jus e estimulando nossas crianças a terem vontade de ir para a escola. Também nossos professores e professoras precisam estar bem, e é por isso que criamos um Piso Salarial.”

Das instituições com nota 10 no Ideb, 15 estão no Ceará, 5 em Alagoas e uma em Pernambuco, portanto, todas no Nordeste.

