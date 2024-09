Mundo Musk republica críticas ao ministro Alexandre de Moraes no X

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Musk pede pelo impeachment do magistrado. Foto: Reprodução Musk pede pelo impeachment do magistrado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), republicou nesta quarta-feira (4) críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua conta na rede social.

Uma das mensagens republicadas por Musk pede pelo impeachment do magistrado. Na legenda, o autor identificado como “DogeDesigner” afirma que Moraes é um “completo criminoso” e que “nenhum juiz, no século 21, quebrou tantas vezes as leis de seu próprio país”.

Em outro post, Musk compartilha o perfil “AlexandreFiles”, criado pela plataforma na semana passada para divulgar decisões de Moraes após o ministro do Supremo determinar o bloqueio da rede no Brasil na última sexta-feira (31).

Nessa mensagem, o “AlexandreFiles” divulga uma decisão de Moraes pedindo o bloqueio dos perfis do apresentador Monark, do senador Alan Rick e do deputado federal Nikolas Ferreira, em janeiro de 2023, e diz que o ministro praticou uma “ilegalidade”. Musk republica o post e afirma que Moraes “violou repetidamente as leis do Brasil”.

A decisão de Moraes foi tomada depois de o Supremo ter intimado Musk a nomear um novo representante legal da empresa no Brasil, sob pena de suspensão da plataforma. O X descumpriu decisão e não nomeou representante no Brasil

A intimação foi feita por meio de uma postagem no perfil oficial da Corte na própria plataforma. O prazo concedido para o cumprimento da ordem foi de 24 horas. A empresa não cumpriu a ordem no período. Dono do X e da Starlink, o bilionário Elon Musk já havia publicado montagens de Moraes e criticado o ministro após ter sido intimado pelo STF.

Musk foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais, em abril, por ordem de Moraes, que também mandou abrir uma investigação para apurar as condutas do bilionário no possível cometimento de delitos como obstrução de Justiça ou incitação ao crime. As informações são da CNN.

Musk republica críticas ao ministro Alexandre de Moraes no X

2024-09-04