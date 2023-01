Grêmio “Primeiro time do Brasil a dar volta olímpica, mas falta muita coisa”, diz Renato Portaluppi após título da Recopa Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Renato avaliou como positiva o pontapé inicial do time em 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato avaliou como positiva o pontapé inicial do time em 2023 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a decisão da Recopa Gaúcha, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, avaliou positivamente a estreia do clube na temporada de 2023. A partida marcou o reencontro com o torcedor após o acesso a série A do Brasileirão. Renato valorizou a estreia de Suárez e a atuação da equipe.

Renato foi perguntado pelos jornalistas sobre a atuação do camisa 9. O técnico destacou inicialmente a humildade do centroavante uruguaio nos treinamentos.

“Ele veio para nos ajudar e já mostrou isso hoje. É um jogador que tem o carinho do grupo todo pela humildade dele e por não querer regalia nenhuma. Nos primeiros 45 minutos, esteve muito bem”, disse o treinador.

Além disso, o técnico gostou do primeiro compromisso oficial da temporada. Apesar de dizer que o grupo gremista se comportou bem, ele acredita que tem muito espaço para o time evoluir.

“Você numa pré-temporada tem que trabalhar muita coisa e tem pouco tempo. Então, eu gostei da equipe, pois nós treinamos um pouco de tudo e evoluímos bastante. Primeiro time do Brasil a dar volta olímpica, mas falta muita coisa”, completou Renato.

