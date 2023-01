Inter Inter negocia com volante Gabriel Baralhas, do Atlético-GO

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Baralhas disputou 56 partidas no ano passado Foto: Ingryd Oliveira/ Atletico-GO Baralhas disputou 56 partidas no ano passado (Foto: Ingryd Oliveira/ Atletico-GO) Foto: Ingryd Oliveira/ Atletico-GO

A procura de um volante, o Inter negocia a contratação de Gabriel Baralhas. O jogador está no Atlético-GO e está sendo cogitado como uma opção para o time de Mano Menezes, já que Gabriel segue de fora por lesão dos ligamentos do joelho direito.

No final da temporada passada, a diretoria do clube gaúcho já havia sondado o jogador de 24 anos. Na época, o Inter ofereceu uma troca, envolvendo o lateral Dudu, mas o clube goiano só aceitaria negociação envolvendo dinheiro.

Com as saídas de Edenilson, David e Daniel, o clube acabou recebendo dinheiro e aproveita agora para reforçar o seu elenco. No momento, Mano Menezes conta apenas com Johnny, Matheus Dias e Carlos De Pena para a posição.

Baralhas é natural de Botucatu, no interior paulista e foi revelado na base do Ituano, passou por Guarani de Palhoça-SC, Athletico-PR e Bragantino até chegar no Goiás em 2020. Na última temporada, o jogador disputou 56 partidas, 50 como titular, marcou seis gols e dando três assistências.

