Agro Principais desafios dos produtores são abordados pelo Senar-RS na Expodireto 2020

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

De acordo com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, as apresentações da Arena de Soluções - 10 por dia - estão alinhadas para promover a competitividade e a produtividade em diversas frentes de atuação Foto: ALESSANDRA BERGMANN Foto: ALESSANDRA BERGMANN

Inovação tecnológica para o campo é o tema que centraliza as atenções na Expodireto Cotrijal 2020, com diversos espaços voltados para a apresentação de novidades. O Senar-RS se adiantou a este movimento e, através do Programa AgroUp, já tem mapeadas mais de 200 demandas que produtores rurais gostariam de ver resolvidas com o auxílio da tecnologia, ajudando assim a nortear o ecossistema de inovação. A metodologia aplicada pelo Senar em cinco estados brasileiros já resulta na aproximação entre empreendedores de tecnologia e produtores. Todos os dias, às 11h30, startups que fazem parte do AgroUp serão apresentadas na Arena de Soluções, no estande do Senar-RS, na Expodireto Cotrijal.

A programação se insere em uma agenda variada, que contempla os temas que geram mais dúvidas entre os produtores. De acordo com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, as apresentações da Arena de Soluções – 10 por dia – estão alinhadas para promover a competitividade e a produtividade em diversas frentes de atuação.”Desde o início da feira, tivemos muitos debates a respeito de estiagem e irrigação. Na questão de como enfrentar essa escassez hídrica são vários os ângulos em que o Senar-RS pode contribuir, seja com cursos que tratam diretamente sobre irrigação, bem como orientações sobre Código Ambiental e cursos de gestão, por exemplo. Com o novo programa de Assistência Técnica e Gerencial, que iniciou mês passado, o produtor pode planejar melhor os seus recursos e calcular quando vale a pena investir em irrigação, onde investir e como viabilizar isso”, afirma.

Os encontros da Arena de Soluções acontecem todos os dias, a partir das 9h30, no estande do Senar-RS. Os assuntos que serão tratados são os serviços disponibilizados através da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), Agricultura de Precisão, Agricultura Irrigada, Programa Deriva Zero, Boas Práticas Agrícolas em Frutas e Hortaliças, Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte, Programa Leitec – voltado para a cadeia do leite -, Curso Técnico em Agronegócio oferecido na modalidade semipresencial nos polos de Cruz Alta e São Sepé, e atividades de promoção social voltadas à saúde e nutrição. Os horários podem ser conferidos no site www.senar-rs.com.br. Além da programação fixa, técnicos do Senar-RS estarão à disposição até as 16h e podem atender o público conforme a demanda por assunto.

