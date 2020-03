Magazine Príncipe Charles não furou fila para teste de coronavírus, diz Reino Unido

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Charles testou positivo nesta semana, mas está com sintomas leves e isolado na Escócia Foto: Reprodução Charles testou positivo nesta semana, mas está com sintomas leves e isolado na Escócia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Reino Unido informou na quinta-feira (26) que o príncipe Charles, 71, herdeiro do trono britânico que está com coronavírus, não furou a fila para fazer o teste.

Charles testou positivo para coronavírus nesta semana, mas está com boa saúde e isolado em sua residência na Escócia com sintomas leves, juntamente com sua esposa, Camilla, que teve resultado negativo, disse seu gabinete.

O príncipe, que está de bom humor, trabalhava em sua mesa como de costume na quinta-feira, segundo uma fonte real. Ele recebeu centenas de mensagens de melhoras, acrescentou a fonte.

Quando perguntado por que o herdeiro havia feito um teste enquanto milhões de profissionais de saúde da linha de frente não o fizeram, o ministro júnior da Saúde, Edward Argar, disse: “Meu entendimento é que seus sintomas e sua condição atendiam ao critério”. “O príncipe de Gales não furou a fila”, declarou Argar à Sky News.

De acordo com orientação no site do Serviço Nacional de Saúde da Escócia, a maioria das pessoas com sintomas do vírus é simplesmente instruída a ficar em casa e não será testada.

“Em geral, você só será testado para Covid-19 se tiver uma doença grave que exija admissão no hospital”, segundo a orientação. O diretor médico da Escócia disse que havia razões clínicas para o teste do príncipe, enquanto uma fonte da realeza afirmou que Charles fez o teste por causa de sua idade e histórico médico, sem fornecer mais detalhes.

