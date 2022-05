Mundo Príncipe Charles substitui a rainha Elizabeth pela primeira vez na abertura do Parlamento britânico

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Filho da monarca fez o tradicional discurso da rainha, que abre os trabalhos legislativos do país Foto: Reprodução Príncipe Charles substitui rainha Elizabeth pela 1ª vez na abertura do Parlamento britânico Foto: Reprodução

Pela primeira vez na história do Reino Unido sob seu reinado, a rainha Elizabeth II não comandou a abertura oficial do Parlamento do país. Em seu lugar, o príncipe Charles fez o tradicional discurso de inauguração do ano legislativo, nesta terça-feira (10).

Aos 96 anos, a rainha, como já havia sido anunciado na segunda-feira (10), não compareceu ao Palácio de Westminster por problemas de mobilidade.

Primeiro na linha de sucessão da monarquia britânica, o príncipe Charles leu o discurso que, pelo protocolo, é escrito pelo governo e anuncia as intenções e medidas que o Executivo planeja enviar ao Parlamento ao longo do ano.

Em 70 anos de mandato, Elizabeth II só havia faltado duas vezes ao discurso, nos anos em que ela estava grávida dos seus filhos Andrews e Edward. Desde outubro do ano passado, quando ficou uma noite hospitalizada, a rainha vem cancelando alguns compromissos.

A abertura oficial do Parlamento é uma cerimônia tradicional e anual no Reino Unido, na qual a rainha é sempre escoltada por membros da Guarda Nacional britânica em uniforme cerimonial.

