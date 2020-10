Magazine Príncipe William chorou ao ver Diana admitir traição na TV, revela novo livro

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Informação está em obra escrita por Robert Lacey, biógrafo da família real. Na foto, o príncipe William Foto: Reprodução Informação está em obra escrita por Robert Lacey, biógrafo da família real. Na foto, o príncipe William. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais um livro que revela bastidores da família real está para ser lançado. Depois de Finding Freedom (“Encontrando liberdade”, na tradução livre), Battle of Brothers: William and Harry – The Friendship and the Feuds (“Batalha dos irmãos: William e Harry – a Amizade e os Feudos”) promete detalhes da suposta briga entre os irmãos William e Harry.

Em um trecho divulgado nesta terça-feira (07), o autor relata que William teria descoberto a traição da princesa Diana ao pai, príncipe Charles, ao assistir à entrevista da mãe ao jornalista inglês Martin Bashir na televisão em 1995, em que ela admitia a relação. Lady Di viveu um relacionamento extraconjugal com o oficial do exército James Hewitt enquanto enquanto ainda era casada.

A publicação conta que o então adolescente de 13 anos não conseguiu segurar as lágrimas e foi encontrado deitado no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele teria se recusado a conversar com a mãe por telefone após o episódio.

Diana e Charles se divorciaram em 1992. Em 1994, Charles confirmou à imprensa ter tido um caso com Camilla Parker Bowles enquanto ainda era casado. Dois anos depois de ter admitido a traição na televisão, Diana morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997 – quando William e Harry tinham, respectivamente, apenas 15 e 12 anos.

A obra, que será lançada no dia 20 de outubro, é escrita por Robert Lacey, biógrafo da família real e que, inclusive, já trabalhou como consultor da série “The Crown”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine