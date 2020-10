Magazine Kristen Stewart diz que sotaque de Lady Di é o mais intimidador da sua carreira

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Atriz está lendo biografias sobre Diana e diz que a vida dela "é uma das histórias mais tristes que já existiram". (Foto: Reprodução)

Kristen Stewart está se preparando para enfrentar um grande desafio na sua carreira: interpretar a Princesa Diana nos cinemas. Nascida nos Estados Unidos, a atriz de 30 anos não só tem que lidar com a pressão de fazer um retrato fiel de uma das maiores personalidades do Reino Unido como também tem que aprender a falar com um sotaque britânico.

Em entrevista à revista InStyle, Kristen confessou que se expressar como a Ladi Di tem sido uma tarefa difícil. “O sotaque é intimidador pra caramba, porque as pessoas conhecem essa voz, e ela é tão, tão distinta e particular”, admitiu. “Estou trabalhando nisso agora e já tenho meu treinador de dialeto.”

A atriz também explicou que tem estudado muito sobre a vida de Diana. “Em termos de pesquisa, li duas biografias e meia e estou terminando todo o material antes de realmente fazer o filme”, disse. “É uma das histórias mais tristes que já existiram, e não quero apenas interpretar Diana – quero conhecê-la implicitamente. Há muito tempo que não fico tão empolgada para fazer um papel.”

Kristen Stewart fará a Princesa de Gales no filme ‘Spencer’, que ainda não tem precisão de estreia. A escalação dela para o papel foi criticada: súditos e especialistas da monarquia britânica ficaram incomodados com a escolha de uma atriz americana para dar vida a uma inglesa. Na época em que a atriz foi anunciada no elenco, também houve protestos nas redes sociais.

‘Spencer’ acompanhará a crise do casamento de Diana com o Príncipe Charles. O filme é dirigido por Pablo Larraín, de ‘Jackie’ (2016).

