Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O príncipe britânico William, 37, e sua esposa, a duquesa Kate Middleton, 38, fizeram um apelo neste domingo (29) para que as pessoas cuidem de sua saúde mental durante a pandemia de coronavírus.

“As últimas semanas foram angustiantes e inquietantes para todos. Temos que reservar um tempo para nos apoiar e encontrar maneiras de cuidar de nossa saúde mental”, diz uma publicação do Palácio de Kensington no Twitter. “Ao tomar medidas simples a cada dia, todos podemos ficar melhor preparados para os próximos momentos.”

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados vários casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares. Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, se isolou em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.

Outros famosos que estiveram no casamento de Marcela Minelli também confirmaram ter contraído a doença, como a cantora Preta Gil, que foi uma das atração da festa, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano. Os três passam bem.

O teste para o Covid-19 também deu positivo para a atriz Fernanda Paes Leme. Ela confirmou o resultado em suas redes sociais e afirmou que já estava em isolamento em sua casa por conta dos sintomas. Ela disse que se sente forte e disposta, e pediu responsabilidade e consciência às pessoas.

