Magazine Plácido Domingo é internado por complicações do coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O astro de 79 anos havia anunciado que testara positivo para a Covid-19 em 19 de março, relatando sintomas como febre e tosse Foto: Reprodução O astro de 79 anos havia anunciado que testara positivo para a Covid-19 em 19 de março, relatando sintomas como febre e tosse. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O tenor espanhol Plácido Domingo foi internado em um hospital em Acapulco, no México, devido a complicações causadas pelo novo coronavírus. O astro de 79 anos havia anunciado que testara positivo para a Covid-19 em 19 de março, relatando sintomas como febre e tosse.

Em declaração à CNN, o porta-voz de Placido Domingo disse que o tenor está “bem e reagindo ao tratamento”. Plácido Domingo era diretor-geral da Ópera de Los Angeles até o ano passado, quando renunciou em meio a acusações de assédio sexual.

O tenor tem casa no México, onde as medidas para evitar a disseminação do coronavírus se endureceram na sexta-feira, 27, quando o presidente Andrés Manuel López Obrador pediu para que as pessoas ficassem em casa para evitar uma “avassaladora” disseminação do coronavírus.

Antes, ele havia dado declarações que minimizavam a pandemia. “Se não ficarmos dentro de casa, o número de infecções pode disparar, e isso saturaria nossos hospitais”, disse. “Seria avassalador.” No país, que já confirmou 20 mortes em decorrência do coronavírus, há quase mil pessoas infectadas com o covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário