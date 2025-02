Inter Princípio de incêndio atinge o Estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Colorado informou que o princípio de incêndio "gerou mais fumaça do que fogo" Foto: Divulgação/Inter Colorado informou que o princípio de incêndio "gerou mais fumaça do que fogo". (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um princípio de incêndio foi registrado nas tribunas da diretoria do Estádio Beira-Rio na manhã desta sexta-feira (14).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo a diretoria do clube, os danos materiais causados pelo fogo foram mínimos. As causas do incêndio serão investigadas.

O Colorado divulgou uma nota sobre a ocorrência. “O Sport Club Internacional informa que um foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do Estádio Beira-Rio nesta sexta-feira. O motivo do sinistro, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, gerou mais fumaça do que fogo. As causas serão investigadas pelo clube e Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram mínimos, não afetando as atividades do estádio”, diz o texto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/principio-de-incendio-atinge-o-estadio-beira-rio/

Princípio de incêndio atinge o Estádio Beira-Rio

2025-02-14