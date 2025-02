Brasil Morre, aos 84 anos, o cineasta Cacá Diegues

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao longo da sua carreira, Cacá produziu mais de 20 longas-metragens Foto: Reprodução de TV Ao longo da sua carreira, Cacá produziu mais de 20 longas-metragens. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cineasta Cacá Diegues morreu, na madrugada desta sexta-feira (14), aos 84 anos, no Rio de Janeiro, após complicações em uma cirurgia. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió (AL) no dia 19 de maio de 1940. Ele se mudou para o Rio com 6 anos de idade.

Na capital fluminense, passou a infância e adolescência no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Cacá foi um dos fundadores do Cinema Novo ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas.

Ao longo da sua carreira, Cacá fez mais de 20 longas-metragens. Entre os mais premiados, estão “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Veja Esta Canção” (1994) e “Tieta do Agreste” (1995).

Outros filmes dele são: “Ganga Zumba” (1964), “Os Herdeiros” (1969), “Joanna Francesa” (1973), “Chuvas de Verão” (1978), “Quilombo” (1984), “Um Trem para as Estrelas” (1987), “Orfeu” (1999), “Deus é Brasileiro” (2003), “O Maior Amor do Mundo” (2005) e “O Grande Circo Místico” (2018), inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.

Cacá foi homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, em 2012, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O cineasta também foi enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, em 2016. A agremiação desfilava na então Série A do carnaval, e o enredo era “Cacá Diegues – Retratos de um Brasil em Cena”.

Cacá desfilou no último carro, se emocionou e definiu a apresentação da escola como um “grande encontro familiar”.

ABL

Cacá foi eleito para ocupar a cadeira 7 da ABL (Academia Brasileira de Letras) em 2018. Ele ocupou o lugar deixado pelo também cineasta Nelson Pereira dos Santos. Os dois eram amigos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/morre-aos-84-anos-o-cineasta-caca-diegues/

Morre, aos 84 anos, o cineasta Cacá Diegues

2025-02-14