Papa Francisco é hospitalizado para realizar exames e tratar bronquite

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

O pontífice teve dificuldades para discursar durante audiências religiosas nos últimos dias Foto: Divulgação/Vatican News O pontífice teve dificuldades para discursar durante audiências religiosas nos últimos dias. (Foto: Divulgação/Vatican News) Foto: Divulgação/Vatican News

O papa Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado na manhã desta sexta-feira (14), em Roma (Itália), para fazer exames e continuar o tratamento da sua bronquite.

“Ao término de suas audiências, o papa Francisco foi internado no Policlinico Agostino Gemelli para a realização de exames diagnósticos necessários e para dar continuidade ao tratamento da bronquite, que ainda persiste, em ambiente hospitalar”, informou o Vaticano em nota.

O pontífice está com bronquite desde o início de fevereiro e teve dificuldades para discursar durante audiências religiosas nos últimos dias. Em duas ocasiões, Francisco teve que pedir para um assessor fazer a leitura do sermão por conta de “dificuldades respiratórias”, como ele mesmo descreveu. Em uma cerimônia nesta semana, ele estava ofegante.

Francisco é papa desde 2013 e sofreu com gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos. Entre os problemas, estão dores nos joelhos e quadris, inflamação do cólon e uma operação de hérnia. O papa também sofreu acidentes domésticos recentemente, como uma queda no mês passado, e quando apareceu com o queixo roxo, em dezembro de 2024.

Francisco, que teve uma parte de um dos pulmões removida quando era jovem, foi hospitalizado durante três dias em 2023 devido à bronquite, tratada com antibióticos.

No início deste mês, Francisco disse a fiéis, durante uma audiência semanal, que estava com um “forte resfriado”, que mais tarde foi descrito pelo Vaticano como bronquite.

