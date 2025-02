Rio Grande do Sul Quase seis toneladas e meia de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no Sul do RS

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Entre os produtos recolhidos estão carnes, laticínios, embutidos e alimentos congelados Foto: MP/Divulgação Entre os produtos recolhidos estão carnes, laticínios, embutidos e alimentos congelados. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, do MP (Ministério Público), fiscalizaram dois mercados na praia da Barra do Chuí, no município de Santa Vitória do Palmar, e um mercado no Chuí, no Sul do RS, na quinta-feira (13). Mais de 6,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas e inutilizadas.

Entre os produtos recolhidos, estão carnes, laticínios, embutidos e alimentos congelados. Mercadorias vencidas, sem indicação de origem, fora da temperatura adequada e armazenadas de forma irregular foram os principais problemas encontrados pelos agentes.

Os nomes dos estabelecimentos fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Além do órgão, participaram da operação representantes das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Santa Vitória do Palmar e do Chuí, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Cassino

Na quarta-feira (12), agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram dois mercados e um açougue na praia do Cassino, em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho. Durante a operação, três toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas e inutilizadas, incluindo carnes, embutidos e laticínios.

2025-02-14