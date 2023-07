Política Prisão do senador Marcos do Val ainda é uma esperança para a Polícia Federal

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O senador foi alvo de uma operação que apura a obstrução das investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro Foto: Agência Senado O senador foi alvo de uma operação que apura a obstrução das investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal ainda trabalha com a possibilidade de o pedido de prisão do senador Marcos do Val (Podemos-ES) ser acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 15 de junho, dia de seu aniversário de 52 anos, o senador foi alvo de busca e apreensão no âmbito de uma operação que apura a obstrução das investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Na mesma ação, a Polícia Federal pediu a prisão do senador, o que não foi confirmado.

Os investigadores afirmam que foi encontrado um vasto acervo no celular de Do Val que pode complicar ainda mais a vida do senador. Como revelou a revista VEJA, o senador chegou a conversar com o ex-deputado Daniel Silveira para arquitetar uma “operação” com o objetivo de gravar o ministro Alexandre de Moraes e anular as eleições do ano passado.

Somado a isso, o fato do ministro do Supremo ter deixado o pedido de prisão em aberto pode ser um indicativo de que ele ainda pode arbitrar sobre o tema.

“O ministro pode, num belo dia, se manifestar sobre esse ponto”, afirma um policial que acompanha o caso de perto.

A prisão em flagrante, detalha, seria por integrar uma organização criminosa e por atentar contra a democracia.

Atestado médico

No final do mês de junho, a Polícia Federal intimou o senador Marcos do Val a prestar depoimento. Entretanto, o senador pelo Espírito Santo protocolou atestado médico para não ser interrogado. O documento encaminhado para a PF foi o mesmo apresentado para pedir o afastamento do cargo de senador, por orientação médica, no dia 20 de junho. Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de Do Val nega.

Marcos do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão por ter vazado em suas redes relatório sigiloso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro, o senador Marcos do Val (POD-ES) é agora investigado por cinco crimes.

O senador é suspeito de divulgação de segredo, associação criminosa, abolição do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Juntos, os crimes somam penas de até 31 anos.

Com 863.359 votos, Marcos Ribeiro Do Val foi eleito senador pelo PPS (atual Cidadania) em 2018. Antes de ser político e se tornar senador já na primeira eleição que disputou, Do Val foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria e instrutor da SWAT (grupo de elite da polícia americana).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/prisao-do-senador-marcos-do-val-ainda-e-uma-esperanca-para-a-policia-federal/

Prisão do senador Marcos do Val ainda é uma esperança para a Polícia Federal

2023-07-03