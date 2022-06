O período mais movimentado dos aeroportos da Europa são os meses do meio do ano. Em 2022, diversos aeroportos enfrentam problemas por falta de funcionários.

Passageira esquecida

Outra situação inusitada ocorreu há duas semanas no aeroporto de Gatwick, também em Londres.

Uma passageira de avião tetraplégica ficou mais de uma hora e meia esperando por uma equipe do aeroporto para conseguir sair da aeronave com a cadeira de rodas, em Londres. Após repercussão nas redes sociais, o aeroporto pediu desculpas e descreveu o tratamento como “inaceitável”.

O caso foi registrado no dia 4. Ao jornal britânico “Daily Mail”, Victoria Brignell contou que estava voltando para casa após um feriado em Malta — sua segunda viagem ao exterior — quando uma cadeira de rodas foi preparada para ela na chegada.

O serviço que a ajudaria a ser retirada do avião foi reservado três meses antes da viagem com a equipe do aeroporto e relembrado duas semanas atrás. Contudo, ninguém apareceu.

“Pouco depois de pousar, a equipe da companhia aérea da British Airways veio até mim e disse que sentia muito, mas as pessoas que deveriam me ajudar a sair do avião não estariam lá por 50 minutos. O tempo passou e me disseram que seria mais meia hora além disso. No final, eu estava esperando uma hora e 35 minutos”, disse ao jornal.

“Estou paralisada do pescoço para baixo, então não posso usar meus braços ou pernas. Para sair de um avião, preciso de duas pessoas para me levantar do assento do avião em uma cadeira de corredor, que é uma cadeira de rodas estreita especialmente projetada para me empurrar pelo corredor para fora do avião e me colocar na minha cadeira de rodas esperando do lado de fora”, explicou ao Daily Mail.

Enquanto aguardava na aeronave, amigos questionaram o aeroporto no Twitter e publicaram uma foto de Victoria sozinha no avião.