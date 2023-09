Saúde Problemas de próstata: 5 dicas para lhe ajudar nesta luta

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. (Foto: Shutterstock)

Você está com problemas de próstata? Então acompanhe esta notícia até o fim, pois selecionamos 5 dicas importantes para te ajudar nesta luta. A próstata é um órgão de grande importância no sistema masculino, com múltiplas funcionalidades necessárias. Com o decorrer da idade é possível que o homem desenvolva doenças que podem ser de tratamento simples ou de tratamentos mais complexos.

Os sintomas predominantes nesta doença se relacionam à dificuldade de urinar e à dor presente na região. É preciso que o paciente busque tratamento médico com antecedência para que a situação não se agrave.

Mesmo se tratando de um órgão tão importante do corpo humano, muitos homens deixam com que as doenças progridam por se recusarem a realizar os exames, muitas vezes por se sentirem constrangidos com a situação.

5 dicas importantes

1. Procure um urologista: O acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a saúde da próstata. Um urologista pode recomendar exames de rotina, como o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico) e o exame de toque retal, para avaliar a saúde da próstata.

2. Mantenha uma dieta saudável: Consuma uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e alimentos com baixo teor de gordura. Evite o consumo excessivo de carne vermelha e produtos lácteos ricos em gordura, pois esses alimentos podem estar relacionados ao aumento do risco de câncer de próstata.

3. Mantenha um peso saudável: Manter um peso adequado é importante, pois o excesso de peso corporal pode aumentar o risco de problemas na próstata. Exercícios regulares e uma dieta equilibrada podem ajudar a manter um peso saudável.

4. Evite o tabagismo e o consumo excessivo de álcool: Fumar e beber álcool em excesso têm sido associados a um maior risco de câncer de próstata.

5. Informação correta: Se você já foi diagnosticado com um problema na próstata, converse com seu médico sobre as opções de tratamento disponíveis. Dependendo do diagnóstico, essas opções podem incluir monitoramento ativo, medicamentos ou cirurgia. É importante entender as opções disponíveis e tomar uma decisão informada com o auxílio do seu médico.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 704 mil casos novos de câncer para o triênio 2023-2025. Excetuando o câncer de pele não melanoma, ocorrerão 483 mil casos novos.

O câncer de mama feminina e o de próstata foram os mais incidentes com 73 mil e 71 mil casos novos, respectivamente. Em seguida, o câncer de cólon e reto (45 mil), pulmão (32 mil), estômago (21 mil) e o câncer do colo do útero (17 mil).

