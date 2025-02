Saúde Procedimento estético com medicamento deve ser feito por médico

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Esses procedimentos implicam riscos à saúde, e devem ser feitos por especialistas de comprovada qualificação e experiência. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Direto ao ponto: procedimentos estéticos não podem ser escolhidos somente por indicação de um ou de uma influencer nas redes sociais. Esses procedimentos implicam riscos à saúde, e devem ser feitos por especialistas de comprovada qualificação e experiência.

Por incrível que pareça, há vários casos de terríveis consequências de procedimentos estéticos feitos por pessoas não especializadas, com efeitos inversos ao esperado (ou seja, danos à região operada) e até a morte.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adverte que um procedimento seguro depende de: local autorizado; produto aprovado; profissional qualificado.

Então, há que visitar o local antes de se submeter a um procedimento estético, e obter do ou da profissional responsável o nome do produto ou dos produtos que serão utilizados. Esse produtos têm de ser autorizados pela Anvisa.

A qualificação profissional tem de ser comprovada por meio de certificados de treinamento, cursos técnicos, graduação ou especialização. Esteticistas, por exemplo, só poderão usar cosméticos, não medicamentos. O Conselho Federal de Medicina (CFM), por sua vez, alerta que somente médicos podem fazer procedimentos estéticos invasivos. Em outubro do ano passado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, por unanimidade, decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que considerou ilegal o reconhecimento da saúde estética como área de atuação dos farmacêuticos.

Muitas pessoas, contudo, se deixam levar por preços de procedimentos muito inferiores à média do mercado, e nem verificam se o local é adequado, e os profissionais qualificados. Como em toda a oferta, devemos entender que é muito raro que alguém consiga cobrar muito mais barato do que o preço médio de um produto ou serviço.

Ainda no ano passado, o CFM alertou que cursos de estética treinavam pessoas sem formação para peeling de fenol e aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA). Em janeiro último, o CFM se reuniu com a Anvisa e solicitou oficialmente a proibição do PMMA como substância preenchedora.

Se você realmente julga que precise de algum procedimento estético, converse com familiares e amigos. Se continuar com a intenção de se submeter a eles, converse com um médico de confiança. Não decida esse tipo de intervenção cirúrgica por impulso ao assistir a um vídeo de influencer ou de clínica estética. (Cláudio Considera/Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/procedimento-estetico-com-medicamento-deve-ser-feito-por-medico/

Procedimento estético com medicamento deve ser feito por médico

2025-02-13