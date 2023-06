Porto Alegre Procissão de Corpus Christi bloqueia o trânsito de veículos em parte do Centro de Porto Alegre nesta quinta

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Caminhada percorrerá trajeto desde a Catedral Metropolitana até a Igreja da Conceição. (Foto: Arquivo/O Sul)

Celebrado nesta quinta-feira (8), o feriado nacional de Corpus Christi será celebrado em Porto Alegre com mais uma tradicional procissão alusiva à data religiosa. A realização do evento causará mudanças no trânsito de veículos na região central da cidade, conforme detalhado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no site prefeitura.poa.br.

A caminhada será antecedida por celebração de missa na Catedral Metropolitana pelo arcebispo Jaime Spengler, a partir das 15h. Em seguida, os fieis seguirão pelas ruas até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na avenida Independência – no trajeto serão realizadas paradas breves em frente ao colégio Sévigné e à Santa Casa de Misericórdia para uma saudação aos profissionais da educação e da saúde, bem como aos enfermos.

Bloqueio

Já a partir das 9h, o trecho da rua Duque de Caxias (Centro Histórico) em frente à Catedral será bloqueado ao trânsito de veículos. Os motoristas deverão contornar a Praça da Matriz – passando pela Assembleia Legislativa, Theatro São Pedro, Palácio da Justiça e Memorial do Ministério Público, até voltar ao cruzamento da Duque com a Espírito Santo.

Das 16h às 20h, a procissão causará interrupção temporária de todo o segmento da Duque de Caxias desde o Palácio Piratini (ao lado da Catedral) até o final do viaduto sobre a avenida Salgado Filho. Também haverá bloqueio em frente à praça do Colégio Rosário: quem trafegar pela Independência em direção ao bairro será orientado a desviar pela Santa Casa e rua Sarmento Leite.

Para orientar os fiéis e motoristas, otimizar a circulação e garantir a segurança viária ao longo da procissão, “azuizinhos” e técnicos da central de videomonitoramento vão acompanhar a circulação. Poderão ser providenciados ajustes para minimizar os impactos à mobilidade.

Transporte coletivo

O transporte coletivo por ônibus funcionará mediante tabela de feriado, com retomada das operações em ritmo normal na sexta-feira (9). É possível consultar itinerários e horários, em tempo real, na função GPS do aplicativos Cittamobi e do Cartão TRI, disponíveis para smartphones iOS e Android. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118 permanecerão com atendimento 24 horas por dia.

Entenda a data religiosa

Evento cuja criação remonta ao século de 1700 por influência portuguesa, o Corpus Christi (“corpo de Cristo”, em latim) é previsto no calendário da Igreja Católica para celebrar um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia. No Brasil, a data é sempre celebrada com feriado em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa.

Para os católicos e seguidores de outras igrejas (como a anglicana), trata-se de uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O pão e o vinho que são consumidos representam, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus, em referência à Última Ceia, protagonizada por Cristo e os apóstolos – em uma quinta-feira, segundo a mitologia religiosa.

(Marcello Campos)

